RMC SPORT - Pasculli: "Higuain non è un leader. Giusto andar via"

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante anche del Lecce ed ex campione del mondo con l'Argentina, a RMC Sport Live Show ha parlato di tanti temi: "Higuain? Non sono sorpreso più di tanto perché al Chelsea ritrova Sarri e con lui al Napoli ha fatto la sua miglior stagione in Italia. Al Milan non ha potuto esprimersi al meglio. Forse la squadra non era all'altezza della situazione per puntare ad un campionato di vertice. Higuain ha fatto bene a cambiare aria perché ormai l'aria a Milano si era fatta pesante. Penso che tra Higuain e il Milan l'amore non è mai nato".

Higuain è un grande giocatore ma non un leader o un campione?

"Sì. Mi dispiace perché è un grandissimo attaccante ma io non lo ritengo un leader perché non è uno capace di prendersi la squadra sulle spalle. Un leader vero era Maradona, capace di portare il Napoli a vincere. Higuain non è mai stato un leader di una squadra di calcio".