RMC SPORT - Piccinini a MN: "Piatek grande acquisto del Milan. Higuain? Divorzio inevitabile"

In merito all'addio di Higuain e all'arrivo al Milan di Piatek, Sandro Piccinini ha rilasciato queste parole ai microfoni di RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”: "L'impatto di Piatek è stato incredibile, anche se già al Genoa aveva dimostrato di essere un grande attaccante. E' un acquisto formidabile da parte del Milan. A metà stagione i rossoneri hanno risolto un problema enorme come Higuain e hanno inserito un giocatore in stato di grazia come Piatek. Higuain? Ha avuto delle attenuanti, ma al Milan non si è visto negli ultimi mesi il vero Higuain. Non ha lasciato un ricordo piacevole. Si è comportato da professionista, lo ha detto anche Gattuso, ma nell'ultimo periodo non era il miglior Higuain. Lui ce l'ha messa tutta, ma poi il divorzio è stato inevitbile".