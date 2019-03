RMC SPORT - Scanzi a MN: "Il Milan ha bisogno del miglior Suso, Gattuso lo può far rinascere"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Andrea Scanzi, noto giornalista, ha dichiarato:

Su Suso: "Ho molto paura del match contro il Chievo, non possiamo perdere punti con le piccole. Per andare in Champions serve un Suso almeno al 75%. Purtroppo a causa della pubalgia non riesce a rendere come tutti vorremmo. Il Milan ha bisogno del miglior Suso. Mi dispiace che non sia ancora esplosa l'intesa con Piatek. In questo momento lui non si sente bene fisicamente e quindi le sue solite giocate non gli riescono. Spesso capita che se la squadra gioca bene lui tende a scomparire, mentre quando la squadra è in difficoltà lui emerge e si prende sulle spalle la squadra. Io comunque sono convinto che se c'è un allenatore che può far rinascere Suso quello è Gattuso".

Sul momento del Milan: "Sono un po' preoccupato per la condizione fisica della squadra. Contro il Sassuolo, bene il risultato, qualche mese fa una partita non avremmo vinto una partita così, però devo dire che non abbiamo giocato bene. Ho visto una squadra in difficoltà, il match contro il Chievo sarà un bel test per i rossoneri".