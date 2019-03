RMC SPORT - Sconcerti: "Romagnoli? Miglior difensore italiano in questo momento"

Intervenuto sulle frequenze di RMC SPORT, Mario Sconcerti è stato ospite della trasmissione radiofonica 'Parole di Calcio'. Queste le sue considerazioni sul Milan: "La difesa del club è solida, in più credo che in estate non sarà venduto alcun pezzo pregiato come Romagnoli. Il ragazzo, in questo momento, è il miglior centrale italiano in circolazione. Possiamo anche pensare che Chiellini arrivi fino agli Europei, ma avrà un'età avanzata. Poi toccherà a ragazzi come lui. Romagnoli già da moltissimi anni gioca regolarmente in Serie A, con risultati eccellenti e sempre nel giro Nazionale. Ha tutto per essere un grande, ha anche visione di gioco".

Chi ti ricorda Romagnoli?

"È più fine e meno fisico rispetto al classico stopper all'italiana, ma è un centrale a tutti gli effetti. Non mi viene in mente nessuno in particolare per il paragone. Ma è molto diverso da Chiellini, questo lo posso dire. Hanno anche un'interpretazione diversa dello stesso ruolo".