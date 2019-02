RMC SPORT - Zapelloni a MN: "Anche giocando male, il Milan non perde. Merito della difesa"

Umberto Zapelloni, noto giornalista, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan: "A gennaio ha subito pochissimi gol, ha messo a posto la difesa che invece all'inizio era uno dei problemi del Milan. Si sa che nel nostro campionato la difesa è fondamentale. Piatek è stato un grande acquisto a gennaio. A Roma non ha giocato bene, il risultato non è male, ma non è mai riuscito a ferire gli avversari. C'è qualche giocatore fuori condizione, come Suso che non sta facendo bene in periodo. Paquetà si sta integrando molto bene, pecca ancora un po' di ingenuità, ma sta dimostrando grande qualità. E' un Milan che, anche giocando male, non perde e questo deriva dal fatto che non subisce gol".