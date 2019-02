RMC SPORT - Zapelloni a MN: "Suso poco brillante, Gattuso sottovalutato. Cutrone? Deve avere pazienza e farsi trovare pronto"

Umberto Zapelloni, noto giornalista, è intervenuto alla trasmissione “Milan News” su RMC Sport e ha commentato così il momento del Milan:

Sul momento del Milan: "A gennaio ha subito pochissimi gol, ha messo a posto la difesa che invece all'inizio era uno dei problemi del Milan. Si sa che nel nostro campionato la difesa è fondamentale. Piatek è stato un grande acquisto a gennaio. A Roma non ha giocato bene, il risultato non è male, ma non è mai riuscito a ferire gli avversari. C'è qualche giocatore fuori condizione, come Suso che non sta facendo bene in periodo. Paquetà si sta integrando molto bene, pecca ancora un po' di ingenuità, ma sta dimostrando grande qualità. E' un Milan che, anche giocando male, non perde e questo deriva dal fatto che non subisce gol".

Su Lazio-Milan: "Anche in giornate in cui il gioco non c'è, il Milan non subisce gol. Donnarumma è tornato quello di qualche stagione fa. Gattuso, a mio avviso, è stato sottovalutato, ha dato un'anima e un gioco a questa squadra. Dopo l'eliminazione dall'Europa League ha rischiato l'esonero, ma dopo è cresciuto insieme alla squadra e ora sta ottenendo risultati positivi".

Su Suso: "Sta forse pagando una forma fisica che non è quella di inizio stagione. C'è stato un momento in cui lo spagnolo era l'unica fonte di gioco offensivo del Milan. Nelle ultime partite, sta tirando poco importa e crea molto meno. Da quando c'è Piatek non ha fatto nemmeno un assist e questo è davvero strano. Io credo che il suo sia un problema di brillantezza fisica. Non appena starà bene, sono sicuro che tornerà quello di qualche mese fa. Credo sia solo un problema fisico".

Su Cutrone: "Quando un giocatore vede arrivare Higuain sa che dovrà fare il secondo e lo accetti. Poi Higuain va via e arriva Piatek che continua a segnare con regolarità. Cutrone ha sempre fatto il suo dovere quando Gattuso lo ha chiamato in causa. Deve avere pazienza, è un patrimonio del Milan e dell'Italia. Deve avere pazienza perchè in un campionato un secondo attaccante trova sempre i suoi spazi, deve farsi trovare pronto. E' importante che Gattuso non se lo dimentichi in panchina, ma che gli dia sempre lo spazio giusto per farlo sentire parte del suo progetto. Il Milan non può permettersi di perdere un patrimonio come Cutrone".