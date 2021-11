Rocchi su Maresca: "Non mi è piaciuta la sua gestione di Roma-Milan"

Gianluca Rocchi, ex arbitro e attuale designatore di Serie A e B, ha parlato così a Radio Rai, durante trasmissione Radio Anch'io Sport, di Fabio Maresca, finito al centro di parecchie polemiche dopo la sua direzione durante Roma-Milan: "Quanto starà fermo Maresca? Lo rivedrete presto, non può essere ucciso per una partita. Non mi piacque la sua gestione della partita, l'errore ci può stare. La serata storta può capitare, le ho avute anche io, adesso magari farà un passaggio in Serie B per poi tornare subito in Serie A" riporta tuttomercatoweb.com.