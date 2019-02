Rodriguez a MTV: "Vittoria fondamentale, vogliamo rimanere quarti. Piatek e Paquetà devono continuare così. Calha? Il gol arriverà"

Ricardo Rodriguez è stato intervistato da Milan Tv dopo la sfida contro il Cagliari: “Noi abbiamo visto che tutti hanno vinto, un po’ di pressione c’è in questi casi. Volevamo vincere e lo abbiamo fatto. È fondamentale. Vogliamo rimanere al quarto posto e vincere tutte le partite. Io provo sempre a propormi per i miei compagni, per aiutarli, credo di farlo bene. Devo sempre dare il massimo. Paquetà e Piatek sono forti e devono continuare così, speriamo segnino sempre come oggi. Calhanoglu? Oggi ha giocato bene, mancava il gol che però arriverà. Mi trovo bene con lui, quando posso lo aiuto. È un giocatore forte. Pubblico? Quando il pubblico sta con noi è sempre bello, speriamo rimanga così. Questo ci rende contenti e dobbiamo ringraziarli. Atalanta? Vogliamo vincere contro l’Atalanta ma sappiamo che sarà difficile giocare lì. Donnarumma? Deve continuare così, è un grande portiere e un bravo ragazzo”.