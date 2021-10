Roma-Milan, Krunic a DAZN: "Vittoria meritata. Come gruppo siamo i più forti del campionato"

Rade Krunic, centrocampista rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "Abbiamo vinto meritatamente. Siamo stati più pronti dall'inizio, abbiamo fatto molto bene i primi 20 minuti e dopo il goal di Ibra è stato molto più facile. Dopo l'espulsione abbiamo sofferto, ma è andata bene".

Sul gruppo: "Ci aiutamo l'un con l'altro, vogliamo bene l'uno all'altro. Quelli che giocano bene danno il massimo, come me e Castillejo. Abbiamo 26 giocatori e tutti siamo importanti. Siamo tutti insieme in questa lotta per lo Scudetto"

È il Milan più forte di tutti?: "Ci sono tante squadre forti. Come gruppo io sento la mia squadra più forte del campionato. Scudetto? Non volevo dirlo all'inizio, ma poi gli altri compagni ne hanno parlato e quindi..."