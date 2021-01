Romagnoli a Rai Sport: "Partita tosta, non molliamo nulla"

Al termine di Milan-Torino, il capitano Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "E' il modo migliore per festeggiare il mio compleanno. Partita tosta, il Toro ha giocato bene. Noi abbiamo avuto diverse palle gol e alla fine siamo riusciti a vincere. Non molliamo nulla. Il campionato è lungo, pensiamo partita dopo partita. Ora il Cagliari, poi l'Atalanta: cerchiamo di fare il massimo, come sempre".