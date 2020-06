Romulo: "Balotelli con noi è un'altra persona rispetto a quello che sembra fuori dal campo"

Intervenuto ai microfoni di 'FootMercato', il calciatore del Brescia Romulo ha parlato di Balotelli. Queste le sue parole: "Tecnicamente è speciale, spettacolare. Ha fatto delle gare importanti in stagione ma è stata difficile per tutti. Ci ha aiutato come poteva. Mario ha un buon cuore, un'immagine diversa da quella mediatica. Ride, scherza, è diverso con noi. E si è sempre comportato bene".