S. Inzaghi sta con Pioli: "Bisognerebbe guardare con più attenzione ai calendari"

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si è schierato così come Pioli sui calendari: "Bisognerebbe probabilmente guardare con più attenzione ai calendari, magari iniziare prima, mettere insieme più gare della Nazionale fermando il campionato per più tempo e non solo due settimane. Noi ci alleniamo bene, ma con lo Spezia mi sono ritrovato con appena due difensori di ruolo".