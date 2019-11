S. Mauri su Milan-Lazio: "Ad un certo punto credevo che potessero vincere i rossoneri"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri, ex giocatore della Lazio, il quale, sulla gara vinta dai biancocelesti contro il Milan, ha dichiarato: "Secondo il mio modesto parere il Milan ha giocato una buonissima partita nel primo tempo, mentre la Lazio viaggiava al di sotto dei soliti ritmi. Poi invece ha trovato il vantaggio ed anche dopo il pareggio del Milan ha continuato a giocare. Poi si è vista una superiorità tecnica e di conseguenza è arrivata la vittoria. Ad un certo punto credevo che potesse vincere il Milan. L'impatto rispetto ad altre partite è stato buono. La Lazio ha giocato da grande squadra, non serve giocare bene ma serve vincere le partite in equilibrio, un po' come era accaduto con la Fiorentina.