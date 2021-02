Sabatini: "Massara è il Salah dei dirigenti. Spero che vinca"

"Massara? E’ stato un grave errore mandarlo via dalla Roma". Walter Sabatini, attuale direttore dell'area tecnica del Bologna, parlando a Teleroma56 racconta anche un retroscena legato al dirigente ora al Milan: "Io so che non è stato confermato perché, quando si è fatta una sparatoria senza riserve sulla figura di Monchi, lui ha tentato di difenderlo. Certo, Monchi ha fatto degli errori, ma ha portato anche Zaniolo alla Roma, in un’operazione remunerativo. Ricky in quei frangenti si è schierato con Monchi e per lui è stato letale. Zaniolo l’aveva visto Massara, che lavorava con Monchi. Massara mi dà la stessa soddisfazione di Salah, si è affermato al Liverpool, come Alisson. Massara è il Salah dei dirigenti. Spero che vinca".