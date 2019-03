Sabatino: "Dopo il vantaggio ci siamo disunite, peccato. Al ritorno giocheremo al massimo"

Un'occasione persa ma ci sono ancora novanta minuti a disposizione, forse anche di più. Dopo Milan-Juve 1-2, dopo il ko della squadra rossonera nell'andata della Semifinale di Coppa Italia Femminile al Brianteo di Monza, ai microfoni di Milan TV si è presentata capitan Daniela Sabatino: "La Juventus è una grandissima squadra. Oggi abbiamo disputato il primo tempo, la ripresa sarà a Torino e giocheremo il nostro calcio. Passate in vantaggio abbiamo commesso errori e ci siamo disunite, ora testa subito al match di domenica di campionato. Fase difensiva? Io e Giacinti siamo a disposizione della squadra per il lavoro di copertura. Quando non arrivano molti palloni è difficile fare gol, ma tutte stiamo lavorando molto e cercheremo di fare sempre meno errori. Mondiale? Prima penso a finire alla grande con il Milan, voglio sempre vincere, poi arriverà questo grande sogno con l'Italia".