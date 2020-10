Sabbatini: "Il Milan si è mosso bene sul mercato, Hauge giocatore interessante"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’operatore di mercato Vittorio Sabbatini ha commentato così l'ultimo mercato delle squadre di Serie A: "Il colpo più importante? L’operazione col botto è stata quella di Chiesa. Non credevo si perfezionasse in questa finestra di mercato, ma si sono create le condizioni affinché ciò avvenisse. Mi è piaciuto anche come si è mosso il Milan che ha preso Tonali e portato in Italia un giocatore interessante come Hauge”.