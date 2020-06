Sacchi ai tecnici: "Allenate la mente, la testa conta più dei piedi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, dall’alto della sua esperienza, ha voluto dare un consiglio agli allenatori in vista del tour de force che attende le squadre italiane: "Si troveranno meglio quelle che avranno messo più benzina nei muscoli. Chi ha un gioco più dispendioso, ad esempio l’Atalanta, potrà essere svantaggiata. Ma Gasperini sa come comportarsi e avrà già prevenuto il problema. Se in campo sai quello che devi fare, allora parti in vantaggio sull’avversario. L’Atalanta si muove in modo sincronico, corre molto, ma corre bene. Non tutti, in Italia, corrono bene. Può darsi che, in questo strano finale di stagione, le squadre più conservatrici, quelle che si concedono di meno, abbiano qualcosa di più sul piano fisico. Agli allenatori dico: tirate fuori dai giocatori tutto l’entusiasmo che hanno. Arriverete lontano, perché sono le doti morali a determinare il successo".