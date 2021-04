Sacchi boccia la Super League: "È contro il calcio, può diventare un circo"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha bocciato apertamente - utilizzando parole forti - il progetto Super League: "La visione elitaria è un concetto diametralmente opposto a quello dello sport, che è inclusivo e non esclusivo. È evidente quindi che la Superlega vada contro lo sport e contro il calcio. Può diventare un circo. Non mi piace perché il calcio è così bello per la sua universalità, è popolare perché tutti lo possono praticare, anche con spese minime rispetto ad altri sport. Il calcio fa parte della razza umana: possono giocare alti e bassi; ragazzi dal fisico imponente e mingherlini. Difficile trovare un altro sport così universale. Però il calcio ha tre grandi avversari: il divismo, il business e i bilanci in rosso".

"Mi auguro che il progetto della Superlega venga accantonato - ha aggiunto Sacchi - e spero che si apra una discussione generale sulla situazione del calcio. Se riesco a immaginare Serie A senza Juve, Milan e Inter? No. Ma non riesco a immaginare nemmeno una Superlega con una dozzina dei club più ricchi del mondo".