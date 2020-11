Sacchi elogia Kjaer: "Sta facendo ottime cose, è una sicurezza"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha speso parole d’elogio per Simon Kjaer: "Un giocatore del Milam che mi sta stupendo? Ne scelgo uno che non viene mai nominato e che, sinceramente, nemmeno io consideravo di alto livello: Kjaer. Sta facendo ottime cose, è una sicurezza. Dobbiamo poi tenere presente che il Milan è una squadra molto giovane e qualcosa può perdere in termini di gestione della partita. Però guadagna in entusiasmo, in voglia di fare, di imparare, di lottare. Qualità che compensano il deficit di esperienza".