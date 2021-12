Sacchi: "Sono sicuro che il Milan non sbaglierà partita contro il Liverpool"

Arrigo Sacchi, intervistato in esclusiva dal Milan, ha parlato della sfida di domani fra i rossoneri e il Liverpool. Sacchi ha detto: “Sono sicuro che non sbaglieranno la partita. Ma devono imparare non solo a non sbagliare questa ma anche quella che viene dopo. Bisogna acquisire una mentalità vincente. La mentalità vincente è frutto della determinazione del gruppo, delle capacità lavorative cioè di quanto lavoro fanno e delle conoscenze. Faccio un grande in bocca al lupo al Milan”.