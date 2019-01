Sacchi su Romagnoli: "È cresciuto meno del previsto. E su Cutrone..."

Tra gli argomenti affrontati da Arrigo Sacchi nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, c’è anche quello relativo ai giovani del Milan: "Romagnoli è cresciuto meno del previsto - ha dichiarato l’ex tecnico rossonero - ha grandi qualità, ma deve lavorare tanto, badando meno all’immagine. Guanti e maniche corte? O hai freddo o non ce l’hai… Cutrone può diventare un grande attaccante. Deve sorvegliare di più i comportamenti: alla sua età meglio evitare di lamentarsi per una sostituzione o contestare un arbitro esperto come Orsato. La modestia aiuta a crescere. Conti ha talento e coraggio. Paquetà? Impressione positiva. È andato sempre meglio, segno che ha voglia e capacità di imparare. Non ha un grande passo, ma buona tecnica. Sa divertire, però deve farlo quando serve. Una bicicletta a centrocampo, correndo verso la propria porta, serve a poco".