Saelemaekers a Milan TV: "Potevamo segnare di più. Liverpool? Possiamo vincere"

Alexis Saelemaekers, intervistato da Milan TV nel post gara fra Milan e Salernitana, ha commentato la vittoria dei rossoneri. Il belga ha detto: “La sensazione di tornare al gol è stata buona anche se era importante vincere per poi preparare bene il match contro il Liverpool. Sono contento per tutta la squadra. Kjaer? Lui è un giocatore importante per noi che ci aiuta tanto e per me era importante segnare per dedicargli il gol. Era importante comunque oggi fare la partita e segnare subito. Ne abbiamo fatti subito 2 e nel secondo tempo potevamo farne altri. La cosa da ricordare però di oggi sono i 3 punti. Liverpool? Penso che sarà una partita difficile perché loro sono una delle squadre più forti degli ultimi anni. Se scendiamo in campo con lo stesso atteggiamento messo contro l’Atletico, possiamo vincere”.