Saelemaekers a MilanTv: "Oggi sono entrato determinato. Non dobbiamo sottovalutare lo Spezia"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Alexis Saelemaekers ha parlato nel post partita di Milan-Venezia. Queste le domande e le risposte:

Sulla 50° presenza e la sua prestazione.

"Sono molto comtento per la mia cinquantesima partita e sono contento della vittoria della squadra e che il gruppo stia bene"

Sul suo ingresso.

"E' vero che le ultime partite non sono state facili per me ma oggi sono entrato più determinato. Volevo aiutare la squadra e penso di aver fatto bene. Anche Theo ha fatto la differenza. Per una squadra è importante che i giocatori entrino con questa voglia di vincere"

Sullo Spezia.

"Spezia è una squadra forte e lo abbiamo visto l'anno scorso. Non dobbiamo sottovalutarla ma se ascoltiamo il mister possiamo fare bene"