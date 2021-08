Saelemaekers: "Bisogna avere sempre il Milan nella testa, anche in vacanza"

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rossonero, si è così espresso a MilanTV sul pre campionato e la nuova stagione: "È importante per noi giocatori essere pronti nella testa per lavorare. È bene avere vacanze e riposarci, ma è ancora più importante allenarci anche durante le vacanze - come ho fatto io - e avere sempre una parte del Milan nella testa. Quando sono tornato qua a Milanello, Pioli ha detto al gruppo come dobbiamo giocare, che mentalità avere e stiamo provando a farlo già durante le amichevoli. Piano piano cresceremo e saremo pronti per il campionato".