Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato del suo ruolo: "Sono sincero, per me non cambia nulla. Sono arrivato terzino, ora gioco più avanti, ma io ricopro entrambi i ruoli sempre con lo stesso obiettivo: fermarmi il meno possibile, per essere sempre di aiuto".