Saelemaekers: "Milan come l'Ajax, faremo una grande Champions"

Alexis Saelemaekers ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttosport dove ha parlato della nuova stagione dicendo che il Milan avrà il vantaggio di conoscere già l'allenatore, dato che molte squadre di A hanno cambiato il proprio tecnico. Sullo scudetto ha detto "ci proviamo, ragionando partita per partita: l'obiettivo è fare meglio rispetto all'anno passato". E infine sulla Champions: "In gruppo solo in cinque o sei ci hanno già giocato in Champions, quindi arriveremo con un po' di inesperienza. Ci aiuta il fatto di avere già acquisito un certo tipo di mentalità data dalle certezze tattiche che ci ha dato Pioli. Personalmente sono convinto che faremo una grande Champions".