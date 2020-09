Saelemaekers: "Stiamo molto bene. Le amichevoli sono occasioni per crescere"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, l'esterno rossonero Alexis Saelemaekers ha parlato delle prime sensazioni alla ripresa degli allenamenti. Queste le sue parole: "Stiamo già bene, le combinazioni arrivano subito. Anche in vacanza la squadra ha lavorato forte. Ora bisogna ricominciare subito ad ascoltare Pioli e ad essere belli carichi. Le amichevoli? Non sono mai partite amichevoli per un club che vuole crescere. Tutte le partite sono importanti per iniziare bene".