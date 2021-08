Saelemaekers su Giroud: "Lui e Ibra ci possono insegnare a vincere"

Alexis Saelemaekers, intervistato da Tuttosport, ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud: "Lui e Ibra hanno un profilo simile, non per mentalità ma perché hanno alzato tantissimi trofei. Giroud ha conquistato il Mondiale, la Champions e per un gruppo che non ha vinto ancora niente è importante avere questo tipo di giocatori che ti possono insegnare a vincere e ad avere la fiducia necessaria per riuscirci".