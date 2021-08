Saelemakers: "Rebic ascolta la musica peggiore. Calabria non sa ballare"

Intervistato da Eleven Sport Belgio, Alexis Saelemaekers ha risposto a diverse domande relative allo spogliatoio rossonero. Queste le sue parole su chi ascolta la musica peggiore e il peggior ballerino: “Credo che la musica peggiore sia quella di Rebic. Ascolta canzoni croate che non rientrano nei miei gusti. Il peggior ballerino? Stavo per dire, senza esitazioni, Gigio Donnarumma, ma è andato via. Però posso dirvi di non aver mai visto uno che balla così male. Adesso direi che il peggiore è Calabria”.