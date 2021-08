Saelemakers sulla Champions: "Dobbiamo essere ancora più pronti e concentrati"

Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rossonero, si è così espresso a MilanTV sulla Champions League: "Arrivare in Champions è stata una sensazione incredibile per me, anche perché sarà la mia prima volta in Champions. Abbiamo lavorato tanto per qualificarci e spero che potremo dimostrare che siamo una squadra forte e che possiamo fare grandi cose. La Champions è una grande competizione, è un altro livello rispetto alla Serie A. Dobbiamo essere ancora più pronti e concentrati per dimostrare che siamo un gruppo forte: se facciamo sul campo quello che dice il mister penso che faremo bene".