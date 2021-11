Sala sul nuovo stadio di Milano: "Sarà più grande di quello di Torino. Prezzi dei biglietti? Ne sto discutendo con le squadre"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter. Ecco le sue parole a Radio Popolare: "Inter e Milan da quello che ho capito faranno uno stadio più grande di quello di Torino, che avrà 55-60 mila posti. A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti e ne sto discutendo con le squadre. La questione referendum? Se volete fare il referendum fatelo ma io penso che debbano essere su temi di ordine etico e morale, se sono una scappatoia per la politica che non vuole decidere e ributta sui cittadini non è il mio modo di fare politica. Forse è il modo di fare politica di tanti che non sono abituati a prendere decisioni. Il dialogo facciamolo su come lavoriamo sul quartiere e come indirizziamo gli oneri di urbanizzazione. Da quel punto di vista andrò avanti" riporta il sito di SkyTg24.