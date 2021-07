Sala sul nuovo stadio: "Sono a favore del progetto ma non possiamo avere un gioiellino lì e tutto intorno rimane quel che rimane"

Intervenuto in replica al presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del progetto San Siro. Queste le sue parole: "Sullo stadio io non ho mai avuto ripensamenti, sono a favore del fatto che il progetto vada avanti, ma ovviamente gestisco il bene pubblico di noi milanesi e quella è una nostra area. Spada parlando di San Siro ha detto che è inserito in un contesto delicato, il mio unico dubbio è che c’è la necessità di creare qualcosa di omogeneo. Il quartiere può essere parte attiva. Non possiamo avere un gioiellino lì e tutto intorno rimane quel che rimane".