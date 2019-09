Salvini a Tiki Taka: "Forse non c'entrano gli allenatori, il problema è più in alto. Derby? Non lo abbiamo giocato"

Matteo Salvini è intervenuto ieri sera a Tiki Taka e ha rilasciato queste parole sul Milan: "Rimpiangere Gattuso? Evidentemente non è un problema di allenatori perché ne abbiamo cambiati cinque, sei, sette negli ultimi anni. Forse il problema è più in alto" riporta sportmediaset.it.

Sui nuovi arrivi: "Gli unici che hanno dato qualcosa nel derby, che non si è giocato, sono stati quelli che sono arrivati quest’anno, Leao e Theo Hernandez. Senza voler accusare, quando vedi in campo Rodriguez, Biglia, Kessie, Calhanoglu, Suso che fa sempre lo stesso gioco che probabilmente l’hanno capito anche in Groenlandia, vuol dire che bisogna cambiare qualcosa. Quindi non è un problema né di allenatore né di modulo? Sarà un problema di sfortuna, siamo fortissimi, siamo da Champions, siamo più avanti del Barcellona però ci manca quel pizzico di fortuna in più. Mettiamola così che ci rincuoriamo (ride, ndr)”.

Su Maldini e Boban: "Berlusconi non ha commentato il loto lavoro? Neanche io, non ho elementi per giudicare e non sono nessuno per poterlo fare".

Sul derby: "Non c’è stato nessun derby, non mi risulta che il Milan abbia giocato nelle ultime settimane. Quindi non si è pentito di aver lasciato San Siro prima della fine? Non si fa mai, lo dico sempre a mio figlio però ieri sullo 0-2 non c’eravamo, giocavamo senza voglia, senza grinta, senza idee e senza energia. Sono uscito quattro minuti prima per evitare il traffico. Ho cominciato a seguire il Milan in Serie B, la fede è fede, la maglia non si cambia, il rosso di fianco al nero sta benissimo però sono troppi anni che non vinciamo un derby: non abbiamo un’idea di gioco, sembra il Milan dell’anno scorso, di due anni fa. Il Milan dello scorso anno però è arrivato a un punto della Champions".