Salvini: "Bakayoko? Spero il Milan cambi tanto, se non tutto. Manca attaccamento alla maglia"

A margine di un convegno a Pesaro, Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, torna a parlare nuovamente di Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Un commento su Bakayoko? Spero che al Milan si cambi tanto, se non tutto. Gattuso? Non faccio l'allenatore, spero dia il massimo in queste ultime partite ma questo non è il Milan che abbiamo nel cuore. Manca l'attaccamento alla maglia in troppi giocatori".

Champions? "Ci spero".

Di Francesco al Milan? "Non fatemi fare commenti".