Salvini: "Higuain si è comportato in maniera indegna, non mi piacciono i mercenari"

Ai microfoni di RTL, Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e grande tifoso milanista, ha parlato così di Gonzalo Higuain: "Higuain si è comportato in maniera indegna, spero non si faccia più vedere a Milano - riporta sportmediaset.it -. A me non piacciono i mercenari". Salvini ha poi accolto il neo acquisto Krysztof Piatek con una battuta: "Mi piace molto e poi è un comunitario".