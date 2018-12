Salvini: "Punire la tifoseria non ha senso. Asamoah capitano? Ipocrisia"

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto durante la trasmissione Tiki-Taka in onda su Italia 1 per commentare i gravi fatti di Milano: "Domani stesso sarò al ministero per valutare chi invitare al tavolo di discussione. Tutti devono mettere la testa a posto. Serve un enorme esame di coscienza. Servono tutti i protagonisti del mondo di pallone: società e tifoserie. Non capisco perché la stragrande maggioranza dei tifosi dell'Inter, gente per bene, debba pagare per alcuni criminali che si sono dati battaglia a due chilometri dallo stadio. La responsabilità penale è personale. Mazzoleni ha fatto continuare la partita, ha fatto benissimo: provate ad immaginare se si fosse sparsa la voce dei tafferugli con la partita sospesa cosa sarebbe successo. Perché non c'era la polizia a proteggere i tifosi del Napoli? È la risposta che mi aspetto dal questore di Milano. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. C'erano dei delinquenti venuti dall'estero per seminare violenza. Il razzismo è una roba da idioti nel 2018. Bonucci quando è venuto a giocare a San Siro con la maglia della Juventus è stato ricoperto da offese e "buu". Cos'è razzismo questo? I cori "Milano in fiamme" sono razzismo? Se vogliamo condannare e sconfiggere la violenza, non dobbiamo far finta che sia tutta la stessa roba. Convocare gli ultras? La tifoseria organizzata è composta per la stragrande maggioranza da persone per bene. Quelli di ieri non sono tifosi, sono delinquenti. Un tifoso non va allo stadio con il coltello. Non confondiamo i delinquenti con i tifosi. Per risolvere i problemi bisogna coinvolgere intorno ad un tavolo tutti i protagonisti: calciatori, presidenti, arbitri, giornalisti. Dare la fascia da capitano ad Asamoah è solo un gesto ipocrita. Nel decreto sicurezza abbiamo previsto che parte dell'incasso dei biglietti sia utilizzato per pagare il servizio delle forze dell'ordine durante le partite. Cosa vorrei dire a Koulibaly? Che lo vorrei al Milan, è uno dei difensori più forti del mondo".