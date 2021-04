Salvini sul Milan: "Invece di pensare alla Superlega meglio concentrarsi sul finale di campionato"

Matteo Salvini, segretario della Lega e grande tifoso rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il momento del Milan: "Invece di pensare alla Superlega meglio concentrarsi sul finale di campionato. E c’è mezza squadra senza contratto, magari è l’occasione per tutti, procuratori compresi, per ridurre le pretese. Speriamo di arrivare fra i primi quattro, ma se non ci riuscissimo sarebbe giusto non andare in Champions".