Sampdoria, Ferrero: "Damsgaard non è in vendita, voglio valutarlo da 30 a 50 milioni"

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, si è così espresso a Rai GR Parlamento sul futuro di Damsgaard, talento accostato anche al Milan: "I presidenti devono darsi una regolata, altrimenti non c’è mercato. Damsgaard non è in vendita perché voglio arrivare a una valutazione da 30 a 50 milioni, è un talento puro".