San Siro, De Chirico (consigliere comunale Milano): "Se Sala ha dubbi revochi la concessione a Inter e Milan"

Alessandro De Chirico, consigliere comunale a Milano, ha commentato così a RTL 102.5 il botta e risposta tra il sindaco Sala e l’Inter sul nuovo stadio: "La reazione dell’Inter è stata scomposta, ma le parole del sindaco di Milano sono state altrettanto scomposte, perché mettere il becco negli affari di una società privata trovo sia un po’ eccessivo. Il Comune di Milano deve dire se lo stadio ha un interesse pubblico, se rispecchia i 16 parametri che il consiglio comunale aveva deliberato nel luglio del 2019. Se il Sindaco ha dei timori e non sa chi c’è dietro alla società della squadra di Milano deve revocare la concessione dello stadio attuale, perché lo stadio Giuseppe Meazza è dato in concessione alle squadre Milan e Inter. Qua si parla di un investimento privato di un miliardo e 200mila euro: l’area di San Siro è una landa desolata, non c’è niente, si sono 56000 metri quadri di verde e le squadre nel loro investimento lo porteranno a 106000 metri quadri con una piazza pubblica di 220000 metri quadri e servizi alla cittadinanza, preservando parte dello stadio e dedicandolo a strutture sportive per il pubblico".