Sarri: "Fabregas? Non è in grado di giocare, giusta cessione"

Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Newcastle, toccando anche il tema legato al futuro di Fabregas (in procinto di passare al Monaco e più volte accostato al Milan): "Penso che debba andare. Al momento, nelle condizioni mentali in cui è, non ha la possibilità di giocare per noi. Non conosco le dinamiche di mercato e le decisioni del club, ma sicuramente - ripeto - al momento non è in grado di giocare".