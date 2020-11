Sassuolo, De Zerbi: "Quarto posto? Sarebbe un risultato straordinario, ma non dobbiamo accontentarci"

Alla vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha spiegato a Sky quali sono gli obiettivi dei neroverdi: "Dobbiamo divertirci e rispettare lo sport che facciamo, la nostra storia. Non abbiamo una storia importantissima, ma è fatta di dignità e tradizione, quindi non dobbiamo aver paura di cadere né di avere ambizioni. Quando dico che non firmerei per il quarto posto, non significa che non mi piacerebbe, perché sarebbe un risultato straordinario. Ma noi siamo una squadra che non si deve accontentarsi di un obiettivo" riporta il sito di SkySport.