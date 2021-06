Satin: "Donnarumma al Psg? Se c'era un ruolo coperto in quella squadra è il portiere"

Il procuratore Bruno Satin, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato di Donnarumma. Queste le sue parole: "Donnarumma al PSG? In Francia non si capisce questa operazione, anche perché Navas è stato quasi il migliore della stagione. È giudicata strana questa operazione, se nel PSG c'era un ruolo coperto è il portiere, ma forse non conosciamo tutte le dinamiche"