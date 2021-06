Satin: "Maignan è un crack, il Milan ha fatto un'operazione fantastica"

Il procuratore Bruno Satin, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato della vicenda Donnarumma e della scelta del Milan di puntare su Mike Maignan: "Donnarumma al PSG? In Francia non si capisce questa operazione, anche perché Navas è stato quasi il migliore della stagione. È giudicata strana questa operazione, se nel PSG c'era un ruolo coperto è il portiere, ma forse non conosciamo tutte le dinamiche. Maignan? Portiere top, è un crack, non ha il fisico di Donnarumma ma è dinamico e buono con i piedi, il Milan ha fatto un'operazione fantastica. Pioli? È una garanzia, grande allenatore e grande persona, per lui è solo l'inizio in un Milan che ambisce a obiettivi importanti puntando sui giovani".