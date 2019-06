Scaroni: "Due squadre non possono giocare per anni in uno stadio in ristrutturazione"

Ecco le parole rilasciate a Losanna da Paolo Scaroni, presidente del Milan, ai microfoni di Sky: "Ci sono tante ragioni per cui costruire un nuovo stadio, tra cui il fatto che due squadre non possono giocare per anni in uno stadio in ristrutturazione. Sarebbe un'impresa impossibile. Il nuovo stadio nella stessa area? Beh, San Siro è San Siro. Non vogliamo andare da un'altra parte".