Scaroni: "Nuovo stadio? Mi auguro di avere presto notizie positive. Sarà il più bello del mondo"

Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha rilasciato queste parole sul progetto stadio: "Come Milan, vogliamo contenere i costi e aumentare i ricavi. E la priorità va al nuovo stadio di Milano e mi auguro di avere presto notizie positive. Lo stadio non è un monumento storico, noi conserveremo le vestigia del Meazza, non sparirà dalla geografia milanese, ma costruiremo uno stadio adatto ai nostri tempi. Il fatto che ci siano due azionisti che vogliono fare il più bello stadio del mondo mi sembra un miracolo".