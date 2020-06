Scaroni: "Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia. Algoritmo? Sono focalizzato sul piano A"

In merito alla ripresa del campionato e al famoso algoritmo in caso di nuovo stop della Serie A, Paolo Scaroni, numero uno del club rossonero, ha dichiarato a Radio Rai 1: "Io sono focalizzato sul piano A, mi auguro che non ci sia bisogno né del piano B né del piano C. Questo dibattito mi interessa poco, sono focalizzato sul piano A. Europa? Spero di arrivare in Europa con la Coppa Italia ma se non dovesse essere lotteremo in campionato".