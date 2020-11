Scaroni su Ibrahimovic: "E' un' icona e un personaggio incredibile. Continuare con lui è stata la soluzione migliore"

Intervenuto ai microfoni di 'Rai Gr Parlamento' Paolo Scaroni ha parlato di tanti temi tra cui Ibrahimovic. Queste le sue parole:

“Ibrahimovic? È più di un giocatore, è una icona, un personaggio unico del mondo del calcio oggi, è un po’ come un integratore di questi che si prendono al mattino, che non crea dipendenza ma che quando c’è, dà una forza incredibile. È un grande successo che il Milan anche senza Ibra continua a performare bene, ma non vedo l’ora che torni perché sono sicuro che con lui il Milan performerà ancora meglio. Continuare con lui è stata la soluzione migliore. Quando tornerà? Non lo so, una lesione muscolare richiede grosso modo un mese, ma nel suo caso di Ibra ha un fisico talmente pazzesco che potrebbe riservarci delle sorprese"