Scaroni sul nuovo stadio: "Ne abbiamo bisogno, quando lo stadio è moderno l’occupazione cresce del 50%"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso a Quarta Repubblica, programma in onda stasera in prima serata su Rete4, sul nuovo stadio: "Noi Milan di sicuro abbiamo bisogno di un nuovo stadio a San Siro, ma tutto il calcio italiano ha bisogno di stadi moderni. Guardi, le dico solo una cosa: quando lo stadio è moderno l’occupazione cresce del 50%, cioè gli spettatori crescono del 50% perché in uno stadio moderno, ben attrezzato, vanno famiglie intere, passano mezza giornata e non soltanto il tempo della partita. Per cui gli incassi delle squadre con il quale il Milan compete – tipo il Liverpool, con cui abbiamo fatto una partita settimana scorsa – incassano dallo stadio 100 milioni all’anno. Noi ne incassiamo 35. Come possiamo sperare di avere risultati con un conto economico così deficitario?".