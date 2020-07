Scaroni sulla ripartenza del calcio: "Mi sono battuto per riprendere"

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere della Sera, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato della ripartenza della Serie A: "Io, anche in Lega, mi sono sempre battuto per riprendere. E ho anche sempre sostenuto che si doveva seguire il modello tedesco: una positività su mille addetti è sempre possibile, ma non può fermare tutto. Le squadre di calcio sono fatte per giocare a calcio, il pallone è un elemento chiave nel divertimento degli italiani e poi ci sono i conti. I tifosi sognano ma se i nostri bilanci fanno acqua, non possiamo essere competitivi".