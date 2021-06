Scaroni: "Vogliamo una squadra che stia regolarmente in Champions"

In merito agli obiettivi del Milan per il futuro, Paolo Scaroni ha dichiarato ai microfoni de 'La Politica nel pallone': "Non avevamo messo nei nostri conti l'entrata in Champions, quinid per noi è stata una sorpresa positiva. Per noi la Champions è fondamentale, abbiamo 430 milioni di tifosi nel mondo che possiamo raggiungere se giochiamo in Champions. Dobbiamo cercare di essere sempre in Champions League. Per il prossimo anno puntiamo a superare qualche turno. Dobbiamo mantenere il nostro spirito e il nostro stile. Non ci esaltiamo dopo le vittorie e non ci abbattiamo dopo le sconfitte. Dobbiamo mantenere sempre un clima sereno. Il ritorno in Champions, che non era nei nostri piani per quest'anno, accellera tutto di un anno, oltre a migliorare i nostri conti. Dobbiamo nutrire la passione di chi segue il Milan nel mondo, questi tifosi guardano la Champions e non il campionato italiano. Non abbiamo messo lo scudetto nel budget del prossimo anno. Noi vogliamo essere una squadra che sta sempre in Champions League e che prova sempre a fare bella figura. L'inizio della nuova stagione è vicino, tra poco ricomincerà tutto e questo è bellissimo".